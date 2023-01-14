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Зверства и массовые убийства России никогда не будут прощены и забыты, - президент Литвы

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал Российскую Федерацию террористическим государством и подчеркнул, что страна-агрессор понесет ответственность за атаки на жилые гражданские объекты и убийства мирных граждан в Украине, как при сегодняшнем ракетном ударе по Днепру.

Об этом 14 января сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter литовского президента.

"Россия - террористическая страна. Куда бы они ни пошли, они несут разрушение, смерть и огромные страдания", - говорится в публикации.

Как отметил Науседа, совершенные российские оккупантами зверства, массовые убийства, нападения на жилые дома - как это произошло в эту субботу в Днепре - "никогда не будут прощены и забыты".

"Придет время ответственности", - пишет он.

Также Науседа напомнил о поддержке Украины Литвой.

Российский обстрел Днепра

Напомним, 14 января российские захватчики во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, пока количество раненых перевалило за полсотни человек.

В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.

В настоящее время в сети уже появились фото и видео с места прилета по дому в Днепре. Как проинформировал глава ОВА Валентин Резниченко, число жертв от удара по многоэтажке в Днепре возросло до 12 человек.

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