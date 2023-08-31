Зверства в Буче. Названо имя командира и россиян, которые расстреляли семью

Сообщено о подозрении командиру разведывательной группы России Вадиму Овчинникову, который приказал расстрелять украинскую семью во время оккупации врагом Бучи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Как пишет пресс-служба, Овчинников - командир разведывательного взвода разведроты 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа ВС РФ.
Расстрел гражданских
Подразделение подозреваемого принимало непосредственное участие в захвате поселков Севериновка, Мотыжин и Копылов Бучанского района.
Во время оккупации населенных пунктов российский командир и его подчиненные объезжали территорию для запугивания местных жителей.
"Во время одного из таких "рейдов" в начале марта 2022 года Овчинников приказал открыть огонь по двум легковым автомобилям с гражданскими, которые двигались навстречу вражескому БМП. В пострадавших авто находилась украинская семья, которая пыталась выехать из Севериновки в Умань, что в Черкасской области", - пишет СБУ.
В результате обстрела погибли:
Выжить удалось только 9-летней дочери погибших.
Фото: Зверства в Буче. Сообщено о подозрении командиру, приказавшему расстрелять семью (t.me/UA_National_Police)
Преступный приказ Овчинникова выполняли его 5 подчиненных, а именно:
Фото: Зверства в Буче. Сообщено о подозрении командиру, приказавшему расстрелять семью (t.me/UA_National_Police)
Преступления оккупантов подтвердил один из российских военнопленных, который в тот момент находился в одном районе с подразделением Овчинникова.
"Продолжаются комплексные меры для справедливого наказания российских военных преступников независимо от места их пребывания", - пишет СБУ.
Зверства в Буче
Оккупация враг Бучи сопровождалась похищениями, пытками, изнасилованиями, в том же числе детей и мародерствами. Преступления совершали вооруженные силы и другие формирования страны-террориста России.
Украина назвала события в Буче геноцидом украинцев и призвала Международный уголовный суд расследовать это. Власти страны-террориста отрицают любые правонарушения и называют доказательства "провокацией или постановлением".
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