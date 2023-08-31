RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зверства в Буче. Названо имя командира и россиян, которые расстреляли семью

Фото: Зверства в Буче. Сообщено о подозрении командиру, приказавшему расстрелять семью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении командиру разведывательной группы России Вадиму Овчинникову, который приказал расстрелять украинскую семью во время оккупации врагом Бучи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как пишет пресс-служба, Овчинников - командир разведывательного взвода разведроты 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа ВС РФ.  

Расстрел гражданских 

Подразделение подозреваемого принимало непосредственное участие в захвате поселков Севериновка, Мотыжин и Копылов Бучанского района. 

Во время оккупации населенных пунктов российский командир и его подчиненные объезжали территорию для запугивания местных жителей.

"Во время одного из таких "рейдов" в начале марта 2022 года Овчинников приказал открыть огонь по двум легковым автомобилям с гражданскими, которые двигались навстречу вражескому БМП. В пострадавших авто находилась украинская семья, которая пыталась выехать из Севериновки в Умань, что в Черкасской области", - пишет СБУ. 

В результате обстрела погибли: 

  • муж и его жена; 
  • 15-летняя дочь погибших. 

Выжить удалось только 9-летней дочери погибших.

 

Фото: Зверства в Буче. Сообщено о подозрении командиру, приказавшему расстрелять семью (t.me/UA_National_Police)

Преступный приказ Овчинникова выполняли его 5 подчиненных, а именно:

  • младший сержант Михаил Жаркий;
  • ефрейтор Алдар Гарматаров;
  • ефрейтор Сергей Зваричевский;
  • ефрейтор Артем Беликов;
  • рядовой Иван Нагуманов.

Фото: Зверства в Буче. Сообщено о подозрении командиру, приказавшему расстрелять семью (t.me/UA_National_Police)

Преступления оккупантов подтвердил один из российских военнопленных, который в тот момент находился в одном районе с подразделением Овчинникова.

"Продолжаются комплексные меры для справедливого наказания российских военных преступников независимо от места их пребывания", - пишет СБУ. 

Зверства в Буче 

Оккупация враг Бучи сопровождалась похищениями, пытками, изнасилованиями, в том же числе детей и мародерствами. Преступления совершали вооруженные силы и другие формирования страны-террориста России. 

Украина назвала события в Буче геноцидом украинцев и призвала Международный уголовный суд расследовать это. Власти страны-террориста отрицают любые правонарушения и называют доказательства "провокацией или постановлением".

.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БучаВойна в Украине