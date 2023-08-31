Зверства в Буче. Названо имя командира и россиян, которые расстреляли семью

Как пишет пресс-служба, Овчинников - командир разведывательного взвода разведроты 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа ВС РФ.

Расстрел гражданских

Подразделение подозреваемого принимало непосредственное участие в захвате поселков Севериновка, Мотыжин и Копылов Бучанского района.

Во время оккупации населенных пунктов российский командир и его подчиненные объезжали территорию для запугивания местных жителей.

"Во время одного из таких "рейдов" в начале марта 2022 года Овчинников приказал открыть огонь по двум легковым автомобилям с гражданскими, которые двигались навстречу вражескому БМП. В пострадавших авто находилась украинская семья, которая пыталась выехать из Севериновки в Умань, что в Черкасской области", - пишет СБУ.

В результате обстрела погибли:

муж и его жена;

15-летняя дочь погибших.

Выжить удалось только 9-летней дочери погибших.

Фото: Зверства в Буче. Сообщено о подозрении командиру, приказавшему расстрелять семью (t.me/UA_National_Police)

Преступный приказ Овчинникова выполняли его 5 подчиненных, а именно:

младший сержант Михаил Жаркий;

ефрейтор Алдар Гарматаров;

ефрейтор Сергей Зваричевский;

ефрейтор Артем Беликов;

рядовой Иван Нагуманов.

Фото: Зверства в Буче. Сообщено о подозрении командиру, приказавшему расстрелять семью (t.me/UA_National_Police)

Преступления оккупантов подтвердил один из российских военнопленных, который в тот момент находился в одном районе с подразделением Овчинникова.

"Продолжаются комплексные меры для справедливого наказания российских военных преступников независимо от места их пребывания", - пишет СБУ.

Зверства в Буче

Оккупация враг Бучи сопровождалась похищениями, пытками, изнасилованиями, в том же числе детей и мародерствами. Преступления совершали вооруженные силы и другие формирования страны-террориста России.

Украина назвала события в Буче геноцидом украинцев и призвала Международный уголовный суд расследовать это. Власти страны-террориста отрицают любые правонарушения и называют доказательства "провокацией или постановлением".

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