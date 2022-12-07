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Обвинили уже погибшего водителя. Появились подробности ДТП с жертвами возле Шахтерска

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Донбасс, Среда 07 декабря 2022 15:34
Обвинили уже погибшего водителя. Появились подробности ДТП с жертвами возле Шахтерска Фото: появились подробности ДТП с жертвами возле Шахтерска (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В аварии в захваченном Шахтерске (Донецкая область), в которой погибли 16 человек оккупанты уже нашли виновного - водителя маршрутки, протараненной грузовиком захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.

"Шахтерск сегодня. Грузовик оккупантов протаранил маршрутку. 16 человек погибли. Виновным уже назначен водитель маршрутки, который тоже погиб. Оккупанты снова не виноваты. Ни один военный не задержан или арестован. Даже в таких мелочах российская политика неизменна. Пассажиры сами себя убили, а водитель просто пошел на таран", - написал он, опубликовав видео с места аварии.

Как сообщалось, на трассе между оккупированными Шахтерском и Торезом на Донбассе произошло ДТП с участием российских военных. В результате 16 из них погибли, а трое пострадали.

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ДТП Шахтерск
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