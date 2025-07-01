Обвиняют в пытках и убийстве: Азербайджан возбудил дело против российских силовиков

В Азербайджане возбудили уголовное дело против российских силовиков, которые до смерти забили двух граждан страны в Екатеринбурге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Азербайджана.
По данным следствия, 27 июня силовики Росгвардии, МВД и ФСБ задержали нескольких граждан Азербайджана в рамках "оперативно-розыскных мероприятий". Во время задержания, транспортировки и пребывания в админзданиях задержанных избивали твердыми предметами. Им не дали никакой возможности защититься.
В результате этого погиб 60-летний предприниматель Гусейн Сафаров - в помещении МВД, и его брат, 55-летний таксист Зиеддин Сафаров - на следующее утро в машине спецподразделения.
Судмедэкспертиза подтвердила, что причиной смерти стали многочисленные переломы и сильный травматический шок.
Еще несколько граждан Азербайджана после задержания оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.
Прокуратура Азербайджана квалифицировала эти действия как умышленное убийство с особой жестокостью, превышение служебных полномочий и пытки, которые привели к смерти. Дело ведет Следственный отдел Генпрокуратуры Азербайджана, создана отдельная следственная группа.
Напомним, в пятницу, 27 июня, российские силовики устроили облаву в Екатеринбурге. После рейда российских правоохранителей погибли двое азербайджанцев, которых задержали.
30 июня в столице Азербайджана Баку полиция провела обыски в офисе российского пропагандистского агентства "Sputnik-Азербайджан" (отделение российского госагентства "Россия сегодня") и задержала двух ФСБшников.
А уже сегодня стало известно, что после обысков семеро сотрудников агентства "Sputnik Азербайджан" стали фигурантами уголовного дела. Двое из них арестованы, еще пятеро - привлечены к ответственности.
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