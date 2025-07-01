Обвиняют в пытках и убийстве: Азербайджан возбудил дело против российских силовиков

По данным следствия, 27 июня силовики Росгвардии, МВД и ФСБ задержали нескольких граждан Азербайджана в рамках "оперативно-розыскных мероприятий". Во время задержания, транспортировки и пребывания в админзданиях задержанных избивали твердыми предметами. Им не дали никакой возможности защититься.

В результате этого погиб 60-летний предприниматель Гусейн Сафаров - в помещении МВД, и его брат, 55-летний таксист Зиеддин Сафаров - на следующее утро в машине спецподразделения.

Судмедэкспертиза подтвердила, что причиной смерти стали многочисленные переломы и сильный травматический шок.

Еще несколько граждан Азербайджана после задержания оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

Прокуратура Азербайджана квалифицировала эти действия как умышленное убийство с особой жестокостью, превышение служебных полномочий и пытки, которые привели к смерти. Дело ведет Следственный отдел Генпрокуратуры Азербайджана, создана отдельная следственная группа.