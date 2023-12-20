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Увольняют рабочих и закрывают шахты. Оккупанты уничтожают угольную промышленность в Украине

Фото: оккупанты уничтожают угольную промышленность в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне уничтожают местную промышленность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

По данным центра, оккупанты закрывают шахты как нерентабельные и не выплачивают задолженность по заработной плате шахтерам.

"Сейчас общий долг перед работниками составляет более 200 млн рублей", - пояснили в ЦНС.

В центре сообщили, что только за 2023 год с шахт уволили 1,2 тысячи горняков, что более 10% от их общего количества.

"Большинство шахт в захваченном регионе находятся в простое", - добавили в ЦНС.

Напомним, в конце ноября мы сообщали, что российские захватчики не беспокоит финансирование шахт на временно оккупированной Луганской области.

В то же время партизаны сообщили, что оккупанты мобилизуют шахтеров в Луганской области.

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