В освобожденном Высокополье эксгумировали тела трех гражданских лиц (фото)

В пятницу, 4 ноября, в Бериславском районе Херсонской области была проведена эксгумация трех тел. Гражданских убили россияне во время оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.
"Прокуроры совместно с работниками полиции в пгт Высокополье обнаружили три тела со следами насильственной смерти", - говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия, во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли трех гражданских лиц и закопали вблизи частных домовладений.
Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся следственные деяния, направленные на установление событий преступления.
Напомним, что в освобожденном Высокополье эксгумировали тела супругов, расстрелянных военным РФ.
Освобожденное из-под оккупации Высокополье Херсонской области почти разрушено. В селении остаются 270 жителей.
Как сообщалось, 4 сентября в Высокополье подняли государственный флаг Украины.
Напомним, в Высокополье Херсонской области ВСУ захватили две боевые машины десанта БМД-2, принадлежавших российской армии.
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