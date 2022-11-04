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В освобожденном Высокополье эксгумировали тела трех гражданских лиц (фото)

Фото: В освобожденном Высокополье эксгумировали тела трех гражданских лиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 4 ноября, в Бериславском районе Херсонской области была проведена эксгумация трех тел. Гражданских убили россияне во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"Прокуроры совместно с работниками полиции в пгт Высокополье обнаружили три тела со следами насильственной смерти", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли трех гражданских лиц и закопали вблизи частных домовладений.

Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся следственные деяния, направленные на установление событий преступления.

Напомним, что в освобожденном Высокополье эксгумировали тела супругов, расстрелянных военным РФ.

Освобожденное из-под оккупации Высокополье Херсонской области почти разрушено. В селении остаются 270 жителей.

Как сообщалось, 4 сентября в Высокополье подняли государственный флаг Украины.

Напомним, в Высокополье Херсонской области ВСУ захватили две боевые машины десанта БМД-2, принадлежавших российской армии.

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