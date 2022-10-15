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В освобожденном Лимане обнаружили тела еще шести человек, убитых россиянами

Фото: в Лимане обнаружили еще шестерых погибших во время оккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В освобожденном Лимане обнаружили тела еще шести погибших во время оккупации мирных жителей. Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли более тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

По его словам, за прошедшие сутки в Бахмуте в результате вражеских обстрелов погибли два человека. Еще шесть жителей Донецкой области получили ранения.

По состоянию на утро 15 октября от действий оккупантов погибли 1002 жителя Донецкой области, около 2402 человек пострадали.

Кириленко отметил, что указанные данные не содержат информацию о количестве жертв в оккупированных Мариуполе и Волновахе.

Напомним, вчера в Лимане завершили эксгумацию на месте массового захоронения украинских военных. Всего специалисты обнаружили тела 34 бойцов.

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