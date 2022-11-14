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В освобожденной Снигиревке нашли пыточные и тела замученных жителей, - ГВА

Фото: в Снигиревке была обнаружена пыточная (t.me/yigal_levin)
Автор: Артур Родивилов

В Снигиревке Николаевской области, которая недавно была освобождена, российские оккупанты устроили пыточные, где допрашивали местных жителей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Николаевского облсовета и главу городской военной администрации Ивана Кухту в эфире "Радио НВ".

Пыточная была в районном отделении полиции, потом разместили в снегиревском ресторане. Люди говорили, что очень слышны крики людей, которых пытают.

"Историй пыток очень много, издевательства, людей очень много вывозили в Херсон, в Каховку. Сейчас обнаруживаем замученных людей, имеем понимание, где есть братские могилы. Историй много, и они на один манер: уничтожение, травля. Россияне говорили снигиревцам: "Николаев вот-вот падет, заберем Одессу, заберем Киев", - рассказал он.

По словам Кухты, российские войска выехали из Снигиревки, а также из населенных пунктов Евгеньевки и Васильевки, вечером 8 ноября.

"У них было время собраться, собрать все награбленное имущество. Россияне забрали все, всю технику из коммунальных предприятий, из частного бизнеса, у частных лиц позабирали легковые транспортные средства, тракторы. Страшный беспорядок, вырванные батареи и бойлеры и т.д., все, что можно было забрать с собой, все позабирали", - сказал глава военной администрации.

Напомним, о том, что украинские военные взяли под свой контроль Снигиревку, стало известно еще 10 ноября утром.

В тот же день освобождение города от оккупантов подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что 13 ноября стало известно, что в Снигиревке появилась мобильная связь.

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Херсонская область