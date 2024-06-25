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"Откуда у вас информация?" Тищенко опозорился в суде из-за разбитого телефона

Тищенко опозорился во время общения с журналистами (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Народный депутат Николай Тищенко опозорился в суде из-за разбитого телефона.

РБК-Украина рассказывает, о чем идет речь.

Что произошло в зале суда

Во время заседания в Печерском районном суде по избранию Николаю Тищенко меры пресечения сторона обвинения, аргументируя необходимость взять нардепа под круглосуточный домашний арест, сообщила, что во время следственных действий (вручения подозрения) нардеп уничтожил два своих мобильных телефона - чтобы не предоставлять их как вещественные доказательства.

По словам следователя, нардеп ломал телефон "дерзко и грубо".

"Были риски повреждения имущества и повреждения здоровья участников", - добавил он.

В сети также обнародовали соответствующее видео.

Однако несколько позже, во время общения с представителями СМИ в зале суда, Тищенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть никакую информацию, "поскольку сейчас продолжаются следственные действия".

"Послушайте, пожалуйста. А откуда информация, что разбит телефон? Откуда?.. Может, это - не достоверная информация. Продолжаются следственные действия. Вы проверяли?" - спросил нардеп у собравшихся.

Тищенко во время разговора с журналистами (скриншот: t.me/novynylive)

Напомним, ранее мы рассказывали, что петиция о лишении Тищенко мандата набрала уже половину необходимых голосов.

Читайте также, что произошло в Днепре и как нападение на экс-военного стало делом против нардепа.

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Николай ТищенкоСуд