Зоряна сусідка Заворотнюк розповіла про стан актриси

Анастасія Заворотнюк йде на поправку. Результати лікування перевершили очікування і нещодавно актрису відправили додому. Про це говорять не тільки лікарі, але й зоряні знайомі Насті.

Сусідка артистки по заміській ділянці Наташа Корольова зізналася, що була рада почути гарні звістки. Адже їх з Заворотнюк пов'язують не тільки робочі, але й дружні відносини, передають росЗМІ.

"Так, ми живемо поруч. Слава богу, кажуть, що хороші новини і Настя йде на поправку. Ми бажаємо їй здоров'я", - поділилася співачка.

Виявляється, Наташа разом з Анастасією знімалася в серіалі "Моя прекрасна няня". Артистка була в ролі самої себе, але, виявилося, що все могло скластися й по-іншому: до того, як почалися зйомки шоу, головну роль пропонували зіграти Корольовій.

Хоча продюсери вважали, що образ Наталки найкраще підходив до персонажа "няні Віки", проте співачка все одно відмовилася. "Я не прийняла пропозицію. Я тоді тільки народила Архипа", - поділилася Корольова.

Крім того, коли затвердили Заворотнюк, творці серіалу наполягли, щоб вона скопіювала поведінку Наташі. Завдяки цьому і вийшла героїня, яка зробила Анастасію досить популярною в свій час.

Нагадаємо, що Чорнишов вперше розповів про стан Заворотнюк. Після хвороби у Заворотнюк з'явилася набряклість навколо очей і випали волосся. Через гормональні препаратизнаменитість сильно поправилася.

Ми писали, що коханець Заворотнюк зробив гучну заяву.

А також про те, що дочка Заворотнюк зробила відверте визнання про маму. Вона розповіла, що її мати дуже сильно їй допомогла подолати страх, який у неї виник після переїзду в США, де вона поступила в університет.