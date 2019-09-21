ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зірка серіалу "Секс і місто" стане батьком вдруге (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.09.2019 - 20:08
Зірка серіалу "Секс і місто" стане батьком вдруге (фото)
Кріс Нот стане батьком вдруге - всі деталі (фото: pixabay.com)

Радісну новину актор повідомив в соцмережах

Кріс Нот, відомий голлівудський актор і зірка серіалу "Секс і місто", вдруге стане батьком. Радісну новину 64-річний актор повідомив в фотоблозі, опублікувавши знімок вагітної дружини 37-річної Тари Вілсон. Знімок розміщений в Instagram знамемнитости.

На фото видно, як його кохана ніжно обіймає кругленький живіт. Пара вирішила не приховувати стать дитини і вже заявила, що очікує появи хлопчика.

"У Оріона незабаром з'явиться брат. Ну а мені потрібно привести себе в форму", - написав в Instagram Кріс Нот.

Зірка серіалу &quot;Секс і місто&quot; стане батьком вдруге (фото)

Кріс Нот стане батьком вдруге – всі деталі (фото: instagram.com/chrisnothofficial)

У Мережі шанувальники тут же поспішили привітати зоряну пару. До привітань навіть приєдналася і актриса Сара Джесіка-Паркер, яка в серіалі "Секс і місто" зіграла кохану дівчину героя Кріса Нота.

"О, Боже! Я так рада за вас обох!" - написала Паркер.

Кріс Нот стане батьком вдруге – всі деталі (скріншоти: instagram.com/chrisnothofficial)

Нагадаємо, що знаменита голлівудська актриса вагітна третьою дитиною.

Також ми писали, що вагітна дружина Венсана Касселя повністю оголилася для глянцю.

Кейт Міддлтон знову вагітна: названо ознаки Концерти не відміняю: вагітна Наталка Карпа повідомила, чи піде в декрет
Новини України беременностьбеременна
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся