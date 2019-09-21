Зірка серіалу "Секс і місто" стане батьком вдруге (фото)

Кріс Нот стане батьком вдруге - всі деталі (фото: pixabay.com)

Радісну новину актор повідомив в соцмережах

Кріс Нот, відомий голлівудський актор і зірка серіалу "Секс і місто", вдруге стане батьком. Радісну новину 64-річний актор повідомив в фотоблозі, опублікувавши знімок вагітної дружини 37-річної Тари Вілсон. Знімок розміщений в Instagram знамемнитости.

На фото видно, як його кохана ніжно обіймає кругленький живіт. Пара вирішила не приховувати стать дитини і вже заявила, що очікує появи хлопчика.

"У Оріона незабаром з'явиться брат. Ну а мені потрібно привести себе в форму", - написав в Instagram Кріс Нот.

Кріс Нот стане батьком вдруге – всі деталі (фото: instagram.com/chrisnothofficial)

У Мережі шанувальники тут же поспішили привітати зоряну пару. До привітань навіть приєдналася і актриса Сара Джесіка-Паркер, яка в серіалі "Секс і місто" зіграла кохану дівчину героя Кріса Нота.

"О, Боже! Я так рада за вас обох!" - написала Паркер.

Кріс Нот стане батьком вдруге – всі деталі (скріншоти: instagram.com/chrisnothofficial)

Нагадаємо, що знаменита голлівудська актриса вагітна третьою дитиною.

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