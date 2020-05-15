Зірка Х-Фактора порвала шаблони своїми новими піснями

Учасниця шоу Х-Фактор на СТБ, співачка Shy, яка нещодавно показала ніжний світ в романтичному кліпі, випустила новий міні-альбом. Реліз вийшов на Popcycle Records.

У музиці Shy немає місця зайвим деталям в аранжуваннях і перевантаженому саунду. Мелодії тут створені, щоб підкреслювати смислове наповнення пісень, а не працювати проти нього. Адже саме авторський текст - головний атрибут у творчості Shy.

"Назва альбому з'явилася на світ лише після закінчення роботи над ним. Мені хотілося підібрати слово, яке повністю передавало б його весняний настрій і легкість. Так з'явився "Легіт" - легкий та ніжний вітерець, і ця назва насправді дуже резонує зі звучанням мініальбому", - ділиться співачка.

Кожною своєю піснею альбом викликає слухачів на щирий діалог, зачіпаючи теми, знайомі кожному з нас. "Знайти Тебе" - лірична балада, хоча з музичної точки зору й оформлена на танцювальний манер.

"У піснях я завжди намагаюся передати стан світлого смутку. Думаю, це почуття робить людей особливо добрими та відкритими для зовнішнього світу", - коментує Shy.

"Навіщо" продовжує історію, розпочату в попередній композиції. Та якщо в "Знайти Тебе" співачка розмірковує про шлях до мрії, то тут - вже торкається теми нашого призначення на Землі. Міні-альбом закриває трек "Сумно", який помітно виділяється із загальної концепції звучання релізу. Всупереч своїй назві пісня досить динамічна, а Shy раз у раз експериментує з власним вокалом.

Shy - Легіт

Цікаво, що "Легіт" був записаний лише за кілька місяців. Над аранжуванням працював саундпродюсер Boosin, відомий співпрацею зі співачкою Maruv. У той час як зведенням та мастерингом займався Микита Пучков — саунд-інженер з команди Mozgi.

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