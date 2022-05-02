Звірства у Київській області. СБУ встановила особи майже 900 російських солдатів

Служба безпеки викрила особи майже 900 російських окупантів, які причетні до злочинів проти мирного населення у Київській області. Також виявлено понад 100 колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"В української спецслужби є вся інформація на окупантів, а також докази їхніх звірств. Наразі перевіряються дані щодо причетності до злочинів ще понад 2,5 тисячі рашистів, чиї підрозділи базувалися на території Київської області", - йдеться у повідомленні.

СБУ продовжує фіксувати та збирати докази злочинів російських окупантів. Правоохоронці опитали майже 7 тисяч свідків.

Також СБУ викрила близько 100 колаборантів, які допомагали ворогу у Київській області.

Для того, щоб документувати злочини окупантів, СБУ відкрила окрему гарячу лінію. Свідків звірств російських окупантів у Київській області просять звертатися за номером +38 096 928 93 89 (також можна писати у WhatsApp і Telegram).