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Звірства як у Бучі. У Харківській області теж знаходять убитих мирних жителів, - ОВА

Фото: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов (2day kh ua)
Автор: Сергей Новиков

На звільнених територіях Харківської області знаходять тіла закатованих мирних жителів. За оцінками влади, фіксуються військові злочини, як і в Бучі (Київська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"На звільнених від окупації територіях Харківської області фіксуємо такі ж звірства росіян по відношенню до мирного населення, як у Бучі. Мародери, ґвалтівники, вбивці жінок і дітей, їх не можна називати армією", - зазначив він.

За його словами, в селі Гусарівка Ізюмського району окупанти катували місцевих жителів, а після тривалого знущання трьох осіб спалили живцем. Серед загиблих є діти.

"Крім цього знайшли тіло фельдшера лікарні, руки чоловіка були зв'язані за спиною, його також катували військові Росії. Прямо посеред дороги росіяни з артилерії розстріляли авто, де знаходилася сім'я з дитиною. Частина жителів пропала безвісти, кількість ще встановлюється", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала дії російських військ в Україні військовими злочинами.

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ХарківВійна Росії проти України