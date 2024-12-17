Обращения об издевательствах в 211-й бригаде были с сентября, - Лубинец

Обращения о ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ были с сентября. Пройдет проверка того, как отреагировали на такие сообщения.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Объектив ".

Лубинец отметил, что после публикации в СМИ о скандале в 211-й бригаде он направил срочные акты реагирования - документы в военную службу правопорядка, в правоохранительный сектор с требованием провести срочное прозрачное расследование.

"Как мне уже стало известно, были обращения еще с сентября текущего года по этой ситуации. И мы сейчас проверяем не только факт, который нам стал известен, но и какая была реакция на предыдущие сообщения", - добавил омбудсмен.

Он подчеркнул, что в этом году поступило около 4 тысяч обращений военнослужащих о нарушении их прав.

"И по каждому вопросу от нас была юридическая реакция. На первом месте – это обращения, касающиеся нарушения прав на отпуск, нарушения прав на выплату единовременного пособия, связанного с ранением. Также были обращения по поводу незаконных действий командиров", - добавил Лубинец.