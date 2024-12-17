Обращения об издевательствах в 211-й бригаде были с сентября, - Лубинец
Обращения о ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ были с сентября. Пройдет проверка того, как отреагировали на такие сообщения.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Объектив".
Лубинец отметил, что после публикации в СМИ о скандале в 211-й бригаде он направил срочные акты реагирования - документы в военную службу правопорядка, в правоохранительный сектор с требованием провести срочное прозрачное расследование.
"Как мне уже стало известно, были обращения еще с сентября текущего года по этой ситуации. И мы сейчас проверяем не только факт, который нам стал известен, но и какая была реакция на предыдущие сообщения", - добавил омбудсмен.
Он подчеркнул, что в этом году поступило около 4 тысяч обращений военнослужащих о нарушении их прав.
"И по каждому вопросу от нас была юридическая реакция. На первом месте – это обращения, касающиеся нарушения прав на отпуск, нарушения прав на выплату единовременного пособия, связанного с ранением. Также были обращения по поводу незаконных действий командиров", - добавил Лубинец.
Скандал в 211-й бригаде
Напомним, вчера, 16 сентября, "Украинская правда" написала о том, как над издевались военнослужащими в 211-й бригаде. В частности, к издевательствам причастен экс-командир одного из взводов.
После этого в Минобороны сообщили, что о такой скандальной ситуации узнали только после публикации в СМИ. В ведомстве заверяют, что обращений от военнослужащих бригады на горячую линию не поступало.
Детально о скандале - в материале РБК-Украина.
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