RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Связи убийцы Фарион изучаются. Одна из версий - причастность России, - СБУ

Иллюстративное изображение (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Расследование изучает связи убийцы языковеда Ирины Фарион в Украине и за рубежом. Рассматривается версия о причастности спецслужб Российской Федерации.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Андрущенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Относительно причастности указанного лица осуществляется комплекс мероприятий. Изучаем его связи как на территории Украины, так и за рубежом. Одна из версий - причастность спецслужб страны агрессора к организации преступления", - рассказал Андрущенко. 

В частности рассматриваются и другие преступления на территории Украины к которым мог быть причастен задержанный. 

Убийство Фарион

19 июля во Львове неизвестный выстрелил в языковеда Фарион. Женщину госпитализировали, впрочем врачам не удалось ее спасти. Правоохранители открыли уголовное дело по статье 115 - умышленное убийство. Также рассматривались несколько версий, среди которых была личная неприязнь. 

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, операцию по задержанию стрелка контролировали глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк. 

Убийца Фарион был задержан вчера, 25 июля. Следствие считает, что задержанный мог быть только исполнителем.

Детальнее об убийстве Ирины Фарион - читайте в материале РБК-Украина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныИрина Фарион