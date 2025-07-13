Встреча выпускников в США превратилась в стрельбу: нападавший сбежал, есть раненые

В городе Чаттануга, что в американском штате Теннесси, встреча выпускников завершилась стрельбой. Неизвестный открыл огонь по присутствующим и скрылся с места происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post.
В субботу в Теннесси во время встречи выпускников произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения, и сейчас полиция разыскивает стрелка.
Власти Чаттануги еще не обнародовали описание подозреваемого, но заверили людей, что никакой угрозы для населения уже нет.
По данным издания, четырех жертв стрельбы доставили в местную больницу для лечения травм, не угрожающих жизни.
Заметим, что в конце прошлого месяца в американском штате Айдахо во время тушения лесного пожара неизвестный открыл огонь из винтовки по сотрудникам пожарно-спасательной службы.
Из-за несчастного инцидента погибли два человека.
К тому же в июне произошла стрельба в штате Миннесота. В результате происшествия погибла член Палаты представителей Мелисса Гортман. Также ранения получили сенатор Джон Хоффман и его жена.
Менее чем за месяц до этого в Вашингтоне возле Еврейского музея, который расположен неподалеку от офиса ФБР, застрелили двух сотрудников посольства Израиля.
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