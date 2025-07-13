RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Встреча выпускников в США превратилась в стрельбу: нападавший сбежал, есть раненые

Фото: праздник выпускников в США закончился стрельбой (x.com/TrueCrimeUpdat)
Автор: Карина Левицкая

В городе Чаттануга, что в американском штате Теннесси, встреча выпускников завершилась стрельбой. Неизвестный открыл огонь по присутствующим и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post.

В субботу в Теннесси во время встречи выпускников произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения, и сейчас полиция разыскивает стрелка.

Фото: праздник выпускников в США закончился стрельбой (x.com/TrueCrimeUpdat)

Власти Чаттануги еще не обнародовали описание подозреваемого, но заверили людей, что никакой угрозы для населения уже нет.

По данным издания, четырех жертв стрельбы доставили в местную больницу для лечения травм, не угрожающих жизни.

 

Стрельба в США

Заметим, что в конце прошлого месяца в американском штате Айдахо во время тушения лесного пожара неизвестный открыл огонь из винтовки по сотрудникам пожарно-спасательной службы.

Из-за несчастного инцидента погибли два человека.

К тому же в июне произошла стрельба в штате Миннесота. В результате происшествия погибла член Палаты представителей Мелисса Гортман. Также ранения получили сенатор Джон Хоффман и его жена.

Менее чем за месяц до этого в Вашингтоне возле Еврейского музея, который расположен неподалеку от офиса ФБР, застрелили двух сотрудников посольства Израиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиСтрелков