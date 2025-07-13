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Встреча выпускников в США превратилась в стрельбу: нападавший сбежал, есть раненые

США, Воскресенье 13 июля 2025 17:42
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Встреча выпускников в США превратилась в стрельбу: нападавший сбежал, есть раненые Фото: праздник выпускников в США закончился стрельбой (x.com/TrueCrimeUpdat)
Автор: Карина Левицкая

В городе Чаттануга, что в американском штате Теннесси, встреча выпускников завершилась стрельбой. Неизвестный открыл огонь по присутствующим и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post.

В субботу в Теннесси во время встречи выпускников произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения, и сейчас полиция разыскивает стрелка.

ЗображенняФото: праздник выпускников в США закончился стрельбой (x.com/TrueCrimeUpdat)

Власти Чаттануги еще не обнародовали описание подозреваемого, но заверили людей, что никакой угрозы для населения уже нет.

По данным издания, четырех жертв стрельбы доставили в местную больницу для лечения травм, не угрожающих жизни.

Стрельба в США

Заметим, что в конце прошлого месяца в американском штате Айдахо во время тушения лесного пожара неизвестный открыл огонь из винтовки по сотрудникам пожарно-спасательной службы.

Из-за несчастного инцидента погибли два человека.

К тому же в июне произошла стрельба в штате Миннесота. В результате происшествия погибла член Палаты представителей Мелисса Гортман. Также ранения получили сенатор Джон Хоффман и его жена.

Менее чем за месяц до этого в Вашингтоне возле Еврейского музея, который расположен неподалеку от офиса ФБР, застрелили двух сотрудников посольства Израиля.

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