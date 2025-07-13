Встреча выпускников в США превратилась в стрельбу: нападавший сбежал, есть раненые

В городе Чаттануга, что в американском штате Теннесси, встреча выпускников завершилась стрельбой. Неизвестный открыл огонь по присутствующим и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post .

В субботу в Теннесси во время встречи выпускников произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения, и сейчас полиция разыскивает стрелка.

Фото: праздник выпускников в США закончился стрельбой (x.com/TrueCrimeUpdat)

Власти Чаттануги еще не обнародовали описание подозреваемого, но заверили людей, что никакой угрозы для населения уже нет.