Остановка строительства ВЭС несет угрозу энергетической безопасности, - ассоциации

Ассоциации обратились к народным депутатам с призывом к безотлагательному принятию законопроекта №8191 от 08 ноября 2022 года, предусматривающего продление срока для реализации проектов ветровой энергетики в Украине.

"Остановка реализации проектов строительства ВЭС не только приведет к потере инвестиций, но и сделает невозможным появление дополнительных объемов чистой и конкурентоспособной электрической энергии, что не зависит от импортированного ископаемого топлива. Следовательно, вопрос ввода в эксплуатацию новых ВЭС следует рассматривать в контексте обеспечения энергетической безопасности Украины", - говорится в письме.

Ассоциации отмечают, что в результате полномасштабного вторжения инвесторы были вынуждены приостановить строительство ветровых электростанций, но оборудование для них уже приобретено и находится на строительных площадках.

Они добавили, что для продления строительства этих станций необходимо на два года продлить срок строительства и ввод в эксплуатацию ВЭС для продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу. Ассоциации отмечают, что это необходимо, поскольку продажа электроэнергии по "зеленому" тарифу была предпосылкой для привлечения средств на строительство этих станций.

Как сообщалось, по информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.