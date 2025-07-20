Остановить огонь было невозможно: на Сумщине россияне убили пожилую женщину

Вчера вечером россияне атаковали село Свеской общины. Оккупанты выпустили четыре ударных дрона. В результате попаданий сгорели жилые дома. Погибла 78-летняя женщина.

"В результате прямых попаданий российских дронов мгновенно загорелись три жилых дома - остановить огонь в них было невозможно", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось не допустить распространения пламени на соседние дома.



Фото: РФ атаковала дронами Сумскую область (t.me/grigorov_oleg)



Напомним, вчера, 19 июля, россияне массированно атаковали Шостку Сумской области. Ночью захватчики ударили по городу беспилотниками, а утром враг нанес авиаудар.