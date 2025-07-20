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Остановить огонь было невозможно: на Сумщине россияне убили пожилую женщину

Сумская область, Воскресенье 20 июля 2025 09:13
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Остановить огонь было невозможно: на Сумщине россияне убили пожилую женщину Фото: РФ атаковала Сумскую область дронами (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия ударила дронами по Сумской области в ночь на 20 июля. Вражеская атака унесла жизнь женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram.

Вчера вечером россияне атаковали село Свеской общины. Оккупанты выпустили четыре ударных дрона. В результате попаданий сгорели жилые дома. Погибла 78-летняя женщина.

"В результате прямых попаданий российских дронов мгновенно загорелись три жилых дома - остановить огонь в них было невозможно", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось не допустить распространения пламени на соседние дома.
Остановить огонь было невозможно: на Сумщине россияне убили пожилую женщину
Фото: РФ атаковала дронами Сумскую область (t.me/grigorov_oleg)

Напомним, вчера, 19 июля, россияне массированно атаковали Шостку Сумской области. Ночью захватчики ударили по городу беспилотниками, а утром враг нанес авиаудар.

Обстрелы Украины

Этой ночью армия РФ ударила по Запорожью и области из реактивных систем залпового огня и беспилотниками. В результате вражеской атаки повреждены частные дома и многоэтажка, возникли пожары. Ранения получили три женщины.

Также оккупанты обстреляли поселок под Херсоном, в результате чего ранения получили мужчина и ребенок.

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Сумская область Война в Украине Атака дронов
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