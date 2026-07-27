Зум-комнаты, террасы и солнечные панели: как выглядит ОККО нового формата

ПРОМО 24.07.2026

Сучасний автозаправний комплекс — це вже не лише про пальне. Це багатофункціональний простір, де можна заправити автомобіль, випити кави, поїсти, зарядити електромобіль чи перепочити в дорозі.

Саме таким баченням керувалася мережа ОККО, відкриваючи під Києвом два перші комплекси нового формату, які об'єднали сучасні технології, енергоефективність і продуманий клієнтський досвід.

Журналісти РБК-Україна на власному досвіді протестували клієнтський шлях на АЗК ОККО в Гатному та дізналися у віцепрезидента з маркетингу та розвитку ОККО Василя Дмитріва, як компанія трансформує АЗК у сучасні багатофункціональні сервісні простори.

ОДИН МАРШРУТ — ДВА СЦЕНАРІЇ ЗУПИНКИ Розробляючи новий формат, команда ОККО поставила собі просте запитання: якою має бути сучасна зупинка в дорозі? «Найцінніший ресурс для людини сьогодні — час. Хтось хоче заправитися за кілька хвилин і їхати далі. Хтось — зробити паузу, поїсти, випити кави, попрацювати чи провести час із родиною. Тому в основі нового формату — два сценарії: максимальна швидкість і максимальний комфорт», – говорить Василь Дмитрів. Швидка зупинка: усе необхідне за лічені хвилини Перший сценарій розрахований на тих, хто цінує кожну хвилину. Для цього на АЗК працює цілий комплекс сервісів, які дозволяють максимально зекономити час. Якщо потрібно лише заправитись, пальне можна оплатити через OKKO PAY безпосередньо біля паливної колонки. Всередині встановлено окремі термінали самообслуговування, де можна оплатити пальне і покупки, не очікуючи в черзі. Для тих, хто взагалі не хоче виходити з авто, працює OKKO Drive – замовлення кави чи їжі через вікно, без пошуку паркомісця та очікування всередині. Зупинка без поспіху: робота, відпочинок і час із родиною Тим, хто планує затриматися довше, на АЗК пропонують інший сценарій перебування. Для роботи облаштовані ОККОворкінги — окремі кімнати, де можна провести онлайн-зустріч, відповісти на листи або спокійно попрацювати за ноутбуком. Для відпочинку передбачені відкриті всесезонні тераси. Для сімей із дітьми облаштовані дитяча ігрова зона та окрема кімната для батьків і дітей, де можна переодягнути або погодувати малюка. Окрему увагу приділили безбар’єрності. АЗК спроєктований так, щоб ним було зручно користуватися всім відвідувачам, а також обладнаний інклюзивною вбиральнею. Таким чином звичайна зупинка в дорозі перетворюється на можливість швидко вирішити справи, попрацювати, відпочити або провести час із родиною.

ГАСТРОНОМІЧНИЙ ДОСВІД НОВОГО ФОРМАТУ Важливою складовою нової концепції став фуд-сервіс. Якщо раніше кафе на АЗК сприймалося переважно як місце для швидкого перекусу, то в новому форматі ОККО розвиває повноцінний гастрономічний напрям — із можливістю поснідати, пообідати чи повечеряти. Відкрита кухня стала важливою частиною нового підходу. Гості можуть бачити весь процес приготування — від замовлення до видачі готової страви. За організацію процесів відповідає власна цифрова система Smart Kitchen, яку компанія розробляла понад рік. У режимі реального часу вона розподіляє замовлення між касою, кухнею та зоною видачі, синхронізує внутрішні процеси, а також контролює наповнення вітрин і терміни придатності продукції. Після оформлення замовлення клієнт отримує номер і бачить його статус на великому екрані в залі. Коли страва готова, її можна забрати в цифровій зоні видачі, де також відображається відповідний номер. Такий алгоритм допомагає уникнути плутанини та пришвидшує обслуговування навіть у години найбільшого навантаження. Асортимент страв також суттєво розширився й налічує понад 150 позицій. У меню представлені українська, європейська та азійська кухні, перші страви, салати, гарніри, м’ясні страви, WOK, паста. Кавова карта в Гатному налічує близько 150 позицій — від класики до авторських напоїв. Каву можна обрати як із кавомашини-самообслуговування, так і приготовлену вручну в посуді. Також є альтернативне молоко – бананове, кокосове, мигдалеве чи безлактозне. Для тих, хто любить щось особливе, – новинки на кшталт Пінк лате з буряком або трендового Убе лате з фіолетовим ямсом.

КУРС НА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ Одразу впадають в око сонячні панелі, інтегровані безпосередньо в конструкцію навісів на АЗК. Вони не лише генерують електроенергію, а й замінюють традиційний покрівельний матеріал, стаючи частиною архітектурного рішення. В Ірпені встановлена сонячна електростанція потужністю 69 кВт, у Гатному — 48 кВт із перспективою збільшення майже до 100 кВт. У компанії очікують, що в періоди максимальної сонячної генерації такі АЗК зможуть покривати до 50% власного споживання електроенергії. «Ми розглядаємо енергетичну автономність як один із ключових напрямів розвитку мережі. Якщо раніше такі рішення додавали до вже наявних АЗК, то тепер вони закладаються ще на етапі проєктування», — зазначає Василь Дмитрів. Електроенергія, яку виробляють сонячні панелі, забезпечує роботу основних систем АЗК. У поєднанні з резервними джерелами живлення та генераторами це допомагає підтримувати стабільну роботу навіть у разі перебоїв із зовнішньою мережею.

ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ОККО розвиває напрям електромобільності з 2014 року, коли першою серед мереж АЗК України почала будувати системну мережу зарядок. Сьогодні компанія має близько 100 Ultra Fast Chargers на 63 локаціях по всій країні. У комплексі нового формату зона зарядки винесена під окремий навіс із сонячними панелями та повністю відокремлена від основного паливного потоку. Сучасні зарядні станції потужністю 160 кВт дають змогу зарядити батарею електромобіля до 80% всього за 20–30 хвилин. Це якраз той час, який водій та пасажири можуть із користю й комфортом провести всередині комплексу – за чашкою кави, роботою в ОККОворкінгу чи відпочинком із родиною.