Оползень похоронил заживо более 2000 человек в Папуа-Новой Гвинее

Трагедия произошла утром понедельника в провинции Энга в центральной части Папуа. Поэтому там большое количество жертв, потому что большинство погибших было в своих домах. Разрушения получили шесть отдаленных сел района Мулитаке. Там проживало примерно 400 человек, поэтому количество жертв может увеличиваться.

По данным СМИ, под землей оказались почти по два этажа зданий, а погребенными оказались более 150 домов и "спасатели услышали крики из-под земли".

В течение более 72 часов после смещения жители лопатами, палками и руками пытались разгрести обломки. По данным властей провинции, обнаружили всего пять тел погибших.

В поиске местным помогают Австралия, Китай и Новая Зеландия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на восточном побережье Тайваня произошли десятки землетрясений. Некоторые из них привели к шатанию зданий в столице Тайбэи.

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