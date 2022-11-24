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ВСУ уничтожили российский ракетный комплекс, из которого убили младенца в Волнянске

Фото: российская зенитно-ракетная система С-300 (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Вчера, 23 ноября, ВСУ уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого российские террористы попали в роддом в Волнянске Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Фёдорова.

"Рашисты получили первую ласточку мести за убийство младенца в Волнянске Запорожской области. ВСУ уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого российские террористы попали в местный роддом", - написал Федоров.

Сообщается, что 23 ноября около 13:40 в селе Зеленый Яр украинские военные ликвидировали вражеский ракетный комплекс С-300.

По словам очевидцев, сначала было два мощных взрыва, потом третий еще более мощный - сработала детонация.

"Оккупанты запаниковали - начали обыски, выводили жильцов из домов, проверяли телефоны. Были слышны автоматные очереди. Однако наши бойцы еще раз доказали - мы не простим врага. Все рашистское будет ликвидировано", - добавил городской глава.

Напомним, российские войска ночью 23 ноября обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Волнянске Запорожской области. В результате атаки погиб младенец.

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