ВСУ уничтожили "гордость российского оборонпрома" из ручного гранатомета

"Остатки вражеского танка Т-90 теперь гниют в поле вместе с экипажем. Эту "гордость" вражеского оборонпрома уничтожили наши воины из ручного гранатомета во время одного из нескончаемых штурмов", - сообщили в Генштабе.

Фото: ВСУ уничтожили российский танк Т-90 с помощью ручного гранатомета (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военные отметили, что оставшийся от российского танка металлолом обладает напоминанием для оккупантов, что свободный дух украинского народа не сломать.

Ранее в Генштабе сообщалось, что украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.

Кроме того, как уточнили в британской разведке, потери России в войне против Украины увеличились на 90%. Этому предшествовали штурмы оккупантов в районе Авдеевки.

Напомним, сегодня мы показывали, как гранатометом ликвидировали пехоту РФ под Бахмутом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.