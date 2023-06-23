RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ отремонтировали Т-90, который россияне утопили в реке. Он уже "воюет" против врага

Фото: ВСУ отремонтировали Т-90, который россияне утопили в реке и отправили на фронт уничтожать врага (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты утопили собственный танк Т-90 в реке. Украинские военные достали его из водоема и отремонтировали, он уже помогает ВСУ уничтожать врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Украинская оборонная промышленность".

"На видео - "утопленник", трофейный Т-90, который бросили оккупанты, и который затем вытащили из воды наши военные", - говорится в сообщении.

На фото - трофей после комплексного восстановления. "Танк уже сражается против бывших хозяев", - добавляют специалисты.

Уничтожение российских Т-90 "Прорыв" ВСУ

Украинские военные не впервые уничтожают или оставляют себе на вооружении российские танки Т-90 "Прорыв". В частности, Т-90 М является модернизацией боевого танка Т-90. Он оборудован комплексом "Айнет", позволяющим вести огонь снарядами с дистанционным подрывом. Известно, что для вторжения в Украину РФ использовала около 20 танков Т-90М.

Только за последнее время ВСУ уничтожили такой танк с помощью гранаты, еще один был утилизирован дроном в районе Соледара Донецкой области, также еще одну единицу ранее уничтожили и на Купянско-Лиманском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине