ВСУ держат оборону под Бахмутом, а у россиян иссяк дух на юге Украины: карты боев

Продвижение ВСУ на западе Луганской области - востоке Харьковской области

Российские войска 9 декабря продолжили оборонительные действия в районе Сватово. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обороняют свои позиции северо-западнее Сватово в направлении Купянска. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ широко строят оборонительные рубежи в районе Сватово.

Источник в социальных сетях опубликовал карту, на которой якобы показаны местоположения обширных укреплений россиян, простирающихся от 55 км к северу от Сватово в сторону Троицкого и в 40 км к югу от Сватово в сторону Кременной. По словам российского "военкора", в районе Сватово действует большое количество российских мобилизованных сил.

9 декабря источник в социальных сетях опубликовал изображения, на которых видны подразделения 1-й гвардейской танковой армии, действующие южнее Оборотновки (19 км к северо-западу от Сватово). Танковая армия, вероятно, развернулась вдоль линии обороны в районе Сватово.

Войска РФ продолжали наносить контрудары в районе Кременной, а украинские войска, как сообщается, продолжали контрнаступательные операции в этом районе 9 декабря.

Как проинформировал Генштаб ВСУ, украинские силы отразили атаку войск противника в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной). В Минобороны РФ заявляли, что российские войска продолжали неустановленные наступательные действия западнее Кременной в направлении Лимана.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ ведут наступательные операции на фронте Кременная - Макеевка и продвигаются в этом районе незначительно.

Другой "военкор" рассказывал, что бои между украинскими и российскими войсками шли в районе Червонопоповки (5 км к северу от Кременной) и Площанки (15 км к северо-западу от Кременной). Российские источники утверждали, что российские войска отражали украинские атаки в районе Площанки и на запад в направлении Невского. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ отразили попытку ВСУ прорвать российские позиции в районе Лисичанска (15 км к юго-востоку от Кременной).

Российские источники утверждали, что украинские силы также нанесли удары с помощью HIMARS по тылу российских войск в Первомайске (50 км к юго-востоку от Кременной).

Ситуация на Донбассе

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута 9 декабря. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили наступление оккупантов в районе Клещиевки, примерно в 7 км к юго-западу от Бахмута. В Минобороны РФ и российский источник заявили, что российские войска атаковали н. п. Дружба (18 км к юго-западу от Бахмута) со стороны Горловки.

Многочисленные российские источники утверждали, что войска РФ проводили штурмовые операции в Бахмуте, а также к северу и югу от Бахмута, и утверждали, что якобы украинские войска понесли большие потери. Также российские источники рассказывали, что войска РФ нанесли удар по передовым позициям ВСУ в Бахмутском (10 км к северо-востоку от Бахмута), и утверждали, что российские войска продолжают прорыв украинской обороны в районе н.п. Спорное (30 км к северо-востоку от Бахмута).

Российский источник расширил информацию о том, что 3-й мотострелковый батальон "ДНРовцев" взял под свой контроль н.п. Майорск (20 км к югу от Бахмута). В Генштабе ВСУ сообщили, что российские силы продолжали плановый обстрел линии соприкосновения в этом районе.

Войска РФ 9 декабря продолжили наступательные операции в районе Авдеевки - Донецка. В украинском Генштабе проинформировали, что ВСУ отразили наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Многочисленные российские источники утверждали, что войска РФ возобновили наступление на Марьинку и взяли штурмом укрепленную украинскую позицию в населенном пункте. Российский источник поделился видеозаписью якобы безуспешной атаки ВСУ вблизи Песок (5 км к северо-западу от Донецка). Источник утверждал, что из Первомайского и Водяного (7 км юго-западнее Авдеевки) в направлении Песков двигалась украинская колонна, а 238-я артиллерийская бригада 8-й общевойсковой армии Южного военного округа и батальоны "ДНРовцев" "Спарта" и "Сомали" отразили атаку. Другой российский источник утверждал, что войска РФ вошли в южную часть Водяного и немного продвинулись в районе Первомайского.

Многочисленные российские источники утверждали, что войска РФ начали атаки позиций ВСУ в районе Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки) и нанесли удары по украинским позициям в Веселом (5 км к северу от Авдеевки). Российские силы продолжали плановый обстрел линии соприкосновения в этом районе.

Российские войска 9 декабря продолжили оборонительные действия на западе Донецкой и востоке Запорожской областей. По сообщению Генштаба ВСУ, оккупанты обороняют свои позиции на Новопавловском направлении (запад Донецкой области). Минобороны РФ заявило, что их войска отбили ВСУ в направлении Владимировки и Павловки Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Пользователь социальной сети поделился фотографиями российского батальона "Каскад", на которых якобы запечатлены удары российских войск по украинским позициям в районе н. п. Никольское (5 км к юго-востоку от Угледара).

Российские силы продолжали обычную стрельбу с закрытых позиций вдоль линии соприкосновения в Донецкой и восточной Запорожской областях.

"Южная ось"

Войска РФ по состоянию на 9 декабря могли занимать позиции на острове к западу от Херсона на реке Днепр. Некоторые неофициальные российские и украинские источники утверждали 9 декабря, что российские войска высадились на острове Потемкин (10 км к юго-западу от Херсона на Днепре) и установили там огневые позиции, предполагая, что сеть островов на реке Днепр в районе города Херсон может оставаться оспариваемой. Ни один официальный источник не поддержал такие утверждения, и ISW в настоящее время не может подтвердить их достоверность. Войска РФ продолжали обстреливать районы на западном (правом) берегу Днепра, в том числе Херсон и его окрестности.

ВСУ продолжали наносить удары по скоплениям российских войск на юге Украины. В Генштабе ВСУ сообщил, что 7 декабря украинские удары по российским силам в районе Бердянска, Токмака, Мелитополя, Энергодара, Днепрорудного, Пологов и Васильевки Запорожской области - на всех стратегических логистических путях - ранили 240 человек личного состава противника и уничтожили три склада боеприпасов и 20 единиц военной техники. Украинский источник сообщил, что ВСУ нанесли удары по Голой Пристани (на трассе Херсон - Армянск) и Чаплинке (на трассе Новая Каховка - Армянск) Херсонской области, которые, как сообщается, являются районами российских оборонительных укреплений.

Кампания украинских сил по ударам по российским военным объектам и логистическим центрам на юге Украины, вероятно, подорвала российские силы, их логистические линии и боевой дух россиян в целом. Российский "военкор" утверждал, что разговаривал с солдатами РФ, проходившими службу в Новой Каховке Херсонской области, которые утверждают, что украинские удары HIMARS полностью уничтожили военную инфраструктуру в Новой Каховке, включая жилые дома, переправы через реки и места сосредоточения техники, и нанесли значительный ущерб живой силе - все это, по утверждению "военкора", значительно ослабило российские силы, добавив, что они не смогли восполнить свои потери с надлежащей скоростью или качеством. "Военкор" отметил, что российские силы во "всех крупных городах" пострадали от украинских ударов одинаково, и выразил возмущение тем, что военное руководство РФ не смогло исправить свои промахи в кампании, чтобы выиграть войну.

Президент РФ Владимир Путин объявил 9 декабря о планах открыть автомобильный пролет моста через Керченский пролив в марте 2021 года, а железнодорожные пути моста - в середине лета 2023 года, что значительно отстает от ранее обещанных сроков. Это заявление было сделано всего через 4 дня после того, как Путин проехал по мосту через Керченский пролив в рамках вероятной информационной операции, направленной на то, чтобы убедить российское население в безопасности моста и подавить панику по поводу возможного контрнаступления ВСУ в будущем.