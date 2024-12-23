ВСУ на Торецком направлении "заставили" гранатами сдаться в плен пятерых россиян (видео)

На Торецком направлении двое украинских бойцов взяли в плен пятерых оккупантов. Другие же россияне разбились об оборону наших воинов во время штурма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 28 отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени Рыцарей Зимнего Похода.

Как отмечает бригада, на Торецком направлении и в дальнейшем горячо - количество вражеских штурмов растет, хотя и заканчиваются они для россиян одинаково.

"Но недавно произошел уникальный случай. Сначала оккупанты начали забрасывать нашу пехоту с дронов дымовыми шашками, чтобы "выкурить" с позиции. Тогда как параллельно с этим на штурм двинулись первые 8 штурмовиков", - рассказывают военные.

После этого пилоты и пехотинцы 5-го стрелкового батальона 28-й ОМБр загнали вражеских штурмовиков в блиндажи и начали "разбирать" ударными коптерами. Параллельно с этим, двое бойцов решили взять оккупантов в плен.

"Сначала штурмовики отказывались сдаваться. Однако несколькими точными бросками гранат пехотинцы доступно объяснили оккупантам, что это единственный шанс выжить. В конце концов, 5 оккупантов сдались, а все последующие группы разбились о нашу оборону", - добавляют в бригаде.

Ситуация на фронте

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), в течение 22 декабря на линии фронта произошло 234 боевых столкновения. На Кураховском направлении украинские Силы обороны отбили 30 атак, в том числе в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное, а также вблизи Андреевки.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Кураховском направлениях. По данным медиа, российские войска могут планировать наступление на город Покровск в Донецкой области, что, вероятно, станет кульминацией их наступательной операции на этом направлении.