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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти 2 вражеские роты

Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

ВСУ в течение суток осуществили 1316 огневых задач на Таврическом направлении. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как отметил Тарнавский, украинские воины продолжают выбивать врага с позиций. Также есть продвижение вперед.

В частности, военные уничтожили 24 единицы военной техники противника:

  • танк;
  • 16 ББМ;
  • 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б";
  • самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика";
  • пушку 2А36 "Гиацинт-Б";
  • миномет 2С4 "Тюльпан";
  • автомобильную технику.

"Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага. Продолжаем работать. Верьте в наших воинов", - добавил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты сосредоточивают усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 680 оккупантов. Потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины составили 240 690 единиц личного состава.

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