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ВСУ сдерживают наступление россиян в районе Марьинки: ситуация на Таврическом направлении

Фото: какая ситуация на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные продолжают продвигаться на Таврическом направлении, отражая атаки врага. Бойцы ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупационных войск в районе Марьинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку представителя объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерия Шершеня.

Успехи ВСУ

Под плотным огнем артиллерии на Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки.

На Мариинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупационных войск в районе Марьинки. При многочисленных штурмах враг был разбит и отвергнут.

Кроме того, противник совершил обстрелы более десяти близлежащих населенных пунктов.

Также враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки - без успеха.

В Запорожье армия РФ сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

Штурмы врага

За прошедшие сутки россияне 16 раз атаковали позиции наших бойцов. Кроме того, оккупанты совершили 615 обстрелов. Применяя Су-35 и Ка-52 враг нанес 9 авиаударов и 7 раз атаковал с неба дронами-камикадзе типа "Квадро".

Потери врага

За сутки потери врага составили: убитыми 58 оккупантов, ранеными - 107.

Кроме того, уничтожены 33 единицы вооружения и техники, а также складов боеприпасов россиян.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

Украинские воины продолжают наступательные операции и за последние сутки преуспевают на Бахмутском направлении. ВСУ продвинулись южнее Бахмута.

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