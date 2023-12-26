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В ВСУ опровергли фейк о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении

Фото: в ВСУ опровергли очередной фейк о гибели военных на фронте (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Распространенная в соцсетях информация о якобы гибели 108 бойцов из бригады на Авдеевском направлении является неправдивой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Информация в соцсетях о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении накануне Рождества - фейк", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях распространили информацию о якобы гибели 108 защитников одной из бригад на Авдеевском направлении. Утверждалось, что перед Рождеством их отпустили на неделю домой.

Ситуация на фронте

В течение суток на фронте зафиксировано 98 боевых столкновений. Под Авдеевкой Силы обороны стойко держат оборону и наносят захватчикам существенные потери. За прошедшие сутки отбили 27 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки.

Кроме того, в ночь на 26 декабря в порту Феодосии прогремел мощный взрыв, российские СМИ заявили о работе сил противовоздушной обороны.

Силы обороны уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск".

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