В ВСУ будут расследовать инцидент с "советником Павлюка", который якобы угрожал военным

Бойцы подразделения "Асгард" сообщили о якобы угрозах, а также унижении чести со стороны Александра Дмитриева, по прозвищу "Тихоход". Инцидент будет тщательно расследован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.
13 октября бойцы "Асгарда" обнародовали видеообращение в котором сообщили о гражданском лице Александра Дмитриева, которое якобы вмешивается в работу их подразделения, а именно:
В видео присутствует нецензурная лексика
По их словам, в СМИ Дмитриев представляется "советником командующего Сухопутных войск Александра Павлюка".
"Мы уважаем высшее командование и доверяем ему. Поэтому просим вмешаться в ситуацию, а от Тихохода требуем публичных извинений", - добавили они.
Как отмечают в Сухопутных войсках, инцидент вокруг Дмитриева будет тщательно расследован.
"Будут выяснены обстоятельства дела, аргументы и доказательства обеих сторон конфликта. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка. Информация о решениях, принятых в результате служебного расследования, будет доведена до широкой общественности", - пишут Сухопутные войска.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно в Киеве произошла стычка между чиновником Национального банка и военным. Последний утверждал, что банкир едва не сбил его и угрожал оружием.
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