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В ВСУ будут расследовать инцидент с "советником Павлюка", который якобы угрожал военным

Фото: Александр Дмитриев (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин

Бойцы подразделения "Асгард" сообщили о якобы угрозах, а также унижении чести со стороны Александра Дмитриева, по прозвищу "Тихоход". Инцидент будет тщательно расследован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

Что предшествовало

13 октября бойцы "Асгарда" обнародовали видеообращение в котором сообщили о гражданском лице Александра Дмитриева, которое якобы вмешивается в работу их подразделения, а именно: 

  • отдает приказы военнослужащим; 
  • угрожает «ломать военных через колено»; 
  • унижает достоинство бойцов. 

В видео присутствует нецензурная лексика

По их словам, в СМИ Дмитриев представляется "советником командующего Сухопутных войск Александра Павлюка". 

"Мы уважаем высшее командование и доверяем ему. Поэтому просим вмешаться в ситуацию, а от Тихохода требуем публичных извинений", - добавили они. 

Инцидент с советником Павлюка будут расследовать

Как отмечают в Сухопутных войсках, инцидент вокруг Дмитриева будет тщательно расследован. 

"Будут выяснены обстоятельства дела, аргументы и доказательства обеих сторон конфликта. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка. Информация о решениях, принятых в результате служебного расследования, будет доведена до широкой общественности", - пишут Сухопутные войска. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно в Киеве произошла стычка между чиновником Национального банка и военным. Последний утверждал, что банкир едва не сбил его и угрожал оружием.

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