В ВСУ будут расследовать инцидент с "советником Павлюка", который якобы угрожал военным

Что предшествовало

13 октября бойцы "Асгарда" обнародовали видеообращение в котором сообщили о гражданском лице Александра Дмитриева, которое якобы вмешивается в работу их подразделения, а именно:

отдает приказы военнослужащим;

угрожает «ломать военных через колено»;

унижает достоинство бойцов.

В видео присутствует нецензурная лексика

По их словам, в СМИ Дмитриев представляется "советником командующего Сухопутных войск Александра Павлюка".

"Мы уважаем высшее командование и доверяем ему. Поэтому просим вмешаться в ситуацию, а от Тихохода требуем публичных извинений", - добавили они.

Инцидент с советником Павлюка будут расследовать

Как отмечают в Сухопутных войсках, инцидент вокруг Дмитриева будет тщательно расследован.

"Будут выяснены обстоятельства дела, аргументы и доказательства обеих сторон конфликта. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка. Информация о решениях, принятых в результате служебного расследования, будет доведена до широкой общественности", - пишут Сухопутные войска.