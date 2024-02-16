ВСУ повредили телекоммуникационную башню россиян на левом берегу Днепра

Украинские бойцы повредили телекоммуникационную башню россиян на временно оккупированном левом берегу Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.
Как отмечается, Силы обороны продолжают наносить огненное поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
Так, за прошедшие сутки на левом берегу Днепра ВСУ уничтожили:
Кроме того, была повреждена телекоммуникационная башня россиян.
Напомним, еще в 2023 году украинским защитникам удалось взять под свой контроль часть левобережья Херсонской области.
Недавно проект DeepState показал видео, на котором можно увидеть, что наши бойцы установили украинский флаг в селе Крынки на левобережье Херсонской области.
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