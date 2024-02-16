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ВСУ повредили телекоммуникационную башню россиян на левом берегу Днепра

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы повредили телекоммуникационную башню россиян на временно оккупированном левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Как отмечается, Силы обороны продолжают наносить огненное поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Так, за прошедшие сутки на левом берегу Днепра ВСУ уничтожили:

  • 62 оккупанта;
  • 4 пушки;
  • 16 единиц автобронетехники;
  • 2 радиолокационной станции борьбы;
  • 1 единицу инженерной техники;
  • 1 генератор.

Кроме того, была повреждена телекоммуникационная башня россиян.

Успехи ВСУ на левобережье Херсонской области

Напомним, еще в 2023 году украинским защитникам удалось взять под свой контроль часть левобережья Херсонской области.

Недавно проект DeepState показал видео, на котором можно увидеть, что наши бойцы установили украинский флаг в селе Крынки на левобережье Херсонской области.

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