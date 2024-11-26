ВСУ ранили одного генерала и убили нескольких офицеров армии КНДР в Курской области, - FT

В Марьино, что в Курской области, в результате удара по санаторию был ранен северокорейский генерал. Еще несколько офицеров армии КНДР погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как рассказал источник издания, удар по Марьино был одним из тех, кто нацелен на северокорейцев в Курской области в течение последней недели. По его словам, украинские силы искали места дислокации корейцев, ведь русские рассредоточили их.

Как пишет Financial Times, личность северокорейского генерала не раскрывают. Однако ранее известно, что Северная Корея направила генерал-полковника Ким Чен Бока, чтобы тот контролировал подразделения специального назначения "Штормовой корпус".

Подтвердить, что он получил ранения в Марьино невозможно.

Привлечение КНДР к войне против Украины

В прошлом месяце появилась информация о том, что Северная Корея отправила в Российскую Федерацию своих военных. Солдаты КНДР должны были помогать российским военным в войне против Украины.

На днях Зеленский сообщил, что численность северокорейских военных на территории РФ достигла 11 тысяч, и эта цифра может возрасти до 100 тысяч человек.