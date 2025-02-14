ВСУ на Покровском направлении взяли в плен россиян с помощью дрона с громкоговорителем (видео)

Как пишет "Хортица" операция по уничтожению вражеских позиций, а также морально-психологического истощения пехотинцев продолжалась несколько дней.

"Результат: 9 оккупантов решили сдаться в плен дрону, на который Сичеславские десантники установили громкоговоритель", - добавляет ОСГВ.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 855 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили еще 1,2 тысячи военных. Также Силы обороны уничтожили:

17 танков;

16 боевых бронированных машин;

81 артиллерийскую систему и не только.

Также недавно бойцы Национальной гвардии показали взятие в плен еще шестерых российских террористов на Покровском направлении. Тем временем в Курской области обменный фонд пополнился 21 вражеским солдатом.

В начале февраля Генеральный штаб Украины назвал потери России за шесть месяцев операции Силы обороны на Курском направлении.