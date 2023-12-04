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В ВСУ подтвердили ликвидацию оккупантов, расстрелявших украинских военных под Авдеевкой

Фото: в ВСУ подтвердили ликвидацию оккупантов, расстрелявших украинских военных под Авдеевкой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Вооруженных силах Украины подтвердили информацию о ликвидации российских оккупантов, расстрелявших украинских военных на Авдеевском направлении. Также возбуждено уголовное дело по этому преступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Да, этот факт зафиксирован соответствующими службами. Возбуждено уголовное дело, продолжается расследование соответствующее и затем эти материалы будут переданы в международные институты, занимающиеся военными преступлениями. И также могу подтвердить, что в ходе дальнейших боевых действий и группа российских оккупантов, совершившая это преступление, перестала существовать", - рассказал Штупун.

На уточняющий вопрос, что известно об этих оккупантов, он сказал пока неизвестно, военные какого подразделения российской армии совершили это преступление.

"Мы не знаем, что это за подразделение. Поскольку и дальше продолжаются боевые действия", - добавил спикер.

Что известно о расстреле

Напомним, 2 декабря в сети появилось видео, где двое украинских военных сдавались в плен. Группа российских оккупантов расстреляла безоружных военнослужащих ВСУ. Это произошло на Авдеевском направлении.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратится в Красный Крест и ООН. Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило, что российские террористы расстреляли двух безоружных украинских защитников.

Офис генпрокурора начал расследование по факту расстрела российскими оккупантами двух украинских военнослужащих в Донецкой области. Трагедия произошла в районе села Степное Покровского района в Донецкой области.

Вчера начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что казнивших российских оккупантов ликвидировали.

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