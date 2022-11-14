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ВСУ получили грузовик Volkswagen при содействии Favbet Foundation

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Понедельник 14 ноября 2022 15:02
ВСУ получили грузовик Volkswagen при содействии Favbet Foundation Фото: ВСУ получили грузовик Volkswagen при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Подразделение Вооруженных сил Украины при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получило грузовой автомобиль Volkswagen Crafter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже успешно доставляет грузы в прифронтовые пункты Донецкой области.

Он помогает военным улучшить логистическое обеспечение передовой и эффективнее поддерживать боеспособность подразделений ВСУ.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

Favbet Foundation вместе с компаниями-партнерами с начала войны передал для ВСУ уже более трех десятков автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять свои задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.

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