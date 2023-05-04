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ВСУ с помощью гранаты уничтожили танк Т-90 "Прорыв" (видео)

Фото: Военный ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные обнаружили российский танк Т-90 "Прорыв" и уничтожили его с помощью гранаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Новейший "аналоговнетный" Т-90 "Прорыв" - страдает от гранаты", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как в танк была заброшена граната из дрона. После этого танк загорелся и был уничтожен.

Это результат работы аэроразведки 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Напомним, что Вооруженные силы Украины обнаружили вражеский танк Т-90М и уничтожили его. Этот процесс удалось запечатлеть на видео.

Украинские военные на Лимано-Купянском направлении уничтожили еще один новейший российский танк - Т-90 "Прорыв".

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