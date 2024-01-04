ВСУ с помощью дронов-камикадзе уничтожили российские миномет и гранатомет (видео)

Силы обороны Украины с помощью дронов-камикадзе атаковали позиции россиян и уничтожили миномет, а также гранатомет оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

"FPV-дроны продолжают поражать своей точностью", - говорится в сообщении.

На видео показано, как украинские воины атакуют российские станковый автоматический гранатомет и миномет.

Это результат работы бойцов 53 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 4 января, составили 780 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 362 280 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 28 арсистем и 32 автотехники.

Российские войска почти в два раза увеличили количество боестолкновений на Таврическом направлении. В то же время украинские бойцы продолжают наносить значительные потери врагу в живой силе и технике.

Украинские военные взяли в плен командира отделения 350 мотострелкового полка РФ из Санкт-Петербурга. Оккупант рассказал о том, как попал в армию и воевал против Украины.