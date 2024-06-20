Сделал невозможное. Военный Воздушных сил сбил крылатую ракету с пулемета

Как отмечают в Воздушных силах, сбить ракету из пулемета задача чрезвычайно сложная.

По словам военного мобильной огневой группы, во время обстрела они вместе с командой отправились на позицию. Тогда же по рации им сообщили, что цель уже близко.

"Несколько секунд и мы увидели вражескую ракету, которая неслась в сторону Василькова. Не колеблясь, взял свой пулемет и открыл огонь по цели. В мыслях было только одно - должен попасть! Пустив очередь из пулемета увидел, что ракета начала отклоняться от курса и снижаться", - рассказал боец мобильной огневой группы.

Фото: военный Воздушных сил (facebook.com/kpszsu)

Он добавил, что в тот момент его переполняли эмоции, впрочем поверить ему удалось только тогда, когда увидел обломки ракеты собственными глазами.

Массированный обстрел Украины в ночь на 12 июня

В ночь на 12 июня враг нанес по Украине ракетно-авиационный удар. Вместе с ракетами воздушного и наземного базирования, россияне также применили БпЛА. Всего было запущено 30 средств воздушного нападения, среди которых были 3 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

В ту ночь противовоздушной обороне удалось уничтожить 29 воздушных целей, среди которых были 4 крылатые ракеты, которые запустил враг.