"Сделаем все, чтобы Путин из Ново-Огарево переехал в Полярный волк". ЛСР обратился к россиянам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение ЛСР в Telegram.

"Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть. Дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее. Без санкций и без репрессий. Без выборов без выбора. И без разговоров о важном, но с важными ценностями. И самое главное, без войны", - заявил представитель ЛРС.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин узурпировал власть в России на 20 лет.

"И что произошло? Санкции, экономический застой, кровопролитная война, забравшая жизни и здоровье более чем 400 тысяч российских мужчин. Убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой арены. А еще красивые дворцы в Геленджике и Ново-Огарево. А теперь он планирует идти на еще один срок и править до самой своей смерти. Мы не позволим", - заявил боец Легиона.

Он добавил, что военные Легиона "Свобода России" также имеют право на волеизъявления.

"Мы такие же россияне, как и вы. Мы тоже имеем право на волеизъявления. И наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Ново-Огарева переехать в Полярный волк. Мы знаем, как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы. Ждите нас", - заявил он.

Операции ЛСР и рейды на территорию России

Бойцы Легиона "Свобода России" неоднократно проводили рейды на территории РФ. В частности, они удерживали под контролем территории и сталкивались с российскими военными.

Однако 12 марта Легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" начали новый рейд и вошли в Белгородскую область. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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