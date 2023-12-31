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ЗРК Patriot за семь месяцев работы сбил уже 15 российских "Кинжалов", - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Зенитно-ракетные комплексы Patriot сбили 15 российских ракет "Кинжал", которые запускаются с истребителей МиГ-31К. ЗРК сделали это за семь месяцев работы.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Patriot способен сбивать баллистику и аэробаллистические ракеты, такие как "Кинжал". 4 мая был сбит первый "не имеющий аналогов "Кинжал" Х-47 - ракета М2. Таким образом, стартовал отсчет именно с этого времени. Потом было еще шесть, еще шесть, и сейчас имеем уже 15 "Кинжалов", сбитых именно системой Patriot", - заявил он.

По словам Игната, имеющихся в Украине систем Patriot пока мало. Он добавил, что нескольких батарей недостаточно.

Сбитие "Кинжалов"

Ранее украинское ПВО не могло сбивать ракеты "Кинжал", однако с появлением на вооружении армии ЗРК Patriot это стало возможным.

Так, издание Defence Express сообщило, что украинские военные могли впервые сбить ракету "Кинжал" 4 мая и опубликовали фотографии обломков определенной ракеты. Позже эту информацию подтвердили в Воздушных силах.

После того, ночью 16 мая россияне снова атаковали Украину "Кинжалами", и силы ПВО сбили все шесть вражеских ракет этого типа.

26 июля над Хмельницкой областью ПВО ВСУ также сбила российские "Кинжалы", и в областной военной администрации рассказали о последствиях ракетной атаки.

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