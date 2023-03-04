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Утром на мине в Чугуевском районе подорвался мужчина, он погиб

Фото: утром на мине в Чугуевском районе подорвался мужчина, он погиб (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня утром, 4 марта, в с. Чайковка Чугуевского района погиб 37-летний гражданский мужчина. Он наткнулся на мину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Он взорвался на растяжке, когда шел ловить рыбу на реку", - рассказал он.

Глава региона еще раз призвал воздерживаться от посещения лесов, лесополос, рек, полей и т.д.

"Все эти территории потенциально опасны и могут быть заминированы", - добавил Синегубов.

Как сообщалось, за прошедшие сутки приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области снова подвергались обстрелам оккупантов. Целью РФ стали жилые дома, есть раненый.

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Чугуев