ЗОЖ за рулем Chery. Как качество воздуха, эргономика и бесшумность гибрида влияют на здоровье водителя

Автомобіль сьогодні – це незамінний помічник, якому ми довіряємо найрізноманітніші задачі. І обираючи його, ми часто опираємось лише на економічну сторону питання. Та розвиток електрифікованих авто відкрив нову особливість – можливість отримувати користь технологічних машин для здоров'я водія та довкілля.

Сучасні гібриди та електромобілі "працюють" налюдей та природу одразу за кількома напрямками: вони суттєво тихіші за класичніавто з ДВЗ, мають помітно менші викиди шкідливих речовин у атмосферу, а такожпомітно менше споживають викопного палива, чим зберігають ресурси планети.

Якщо ж порівнювати гібриди та електромобілі, то перші"виграють" у практичності – мають в рази більший запас ходу.

Гібриди Chery

У модельній лінійці Chery на українському ринку представлено одразу чотири гібриди бренду – кросовери Tiggo 4 Hybrid, а також Tiggo 7 Plug-in Hybrid, Tiggo 8 Plug-in Hybrid та Tiggo 9 Plug-in Hybrid. Молодший кросовер Chery Tiggo 4 Hybrid оснащений силовою установкою, до якої входить 1,5-літровий бензиновий мотор на 95 сил, а також електромотор і невелика батарея. Ця "зв'язка" дозволяє у змішаному режимі витрачати близько 5 літрів на 100 км пробігу та на одному 51-літровому баку проїжджати понад 1000 км. Chery Tiggo 4 Hybrid - Екстер'єр Середньорозмірний кросовер Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid має у своєму арсеналі 143-сильний бензиновий турбомотор об'ємом 1,5 л, що працює з парою електромоторів. Останні живляться від тягової батареї на 18,3 кВт*год. Суто на електротязі машина може подолати 90 кілометрів, а загальна далекобійність авто перевищує 900 км. Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid - Екстер'єр Chery Tiggo 8 Hybrid за характеристиками силової установки фактично повторює "сімку", але за рахунок дещо більших габаритів має не два, а три ряди крісел і, відповідно, семимісний салон. При цьому доволі крупний кросовер з легкістю вкладається увитрату бензину в змішаному циклі у 6,5 літра на 100 км пробігу. Флагман "зеленої" лінійки бренду на нашому ринку – це великий кросовер Chery Tiggo 9 Plug-in Hybrid. Авто завдяки тяговій батареї аж на 34,46 кВт*год може проїхати на електриці без допомоги паливного двигу на близько 140 кілометрів. При цьому на допомогу завжди готовий прийти 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 143 сили.

Технології, щопрацюють на людей та довкілля

Chery Super Hybrid Chery Super Hybrid – це гібридна технологія, що об'єднує бензиновий двигун ACTECO 5-го покоління та електромотори з трансмісією DHT. Система забезпечує великий запас ходу без дозаправки, високу паливну ефективність й швидке прискорення, та орієнтована на комфорт, тишу і екологічність. Поєднання бензинового турбодвигуна та двох електромоторів дає доступ до 9 режимів роботи, забезпечуючи плавність ходу. Електродвигуни автопрацюють з ефективністю понад 90%, що гарантує значну економію палива. Система Chery Super Hybrid позиціонується компанією, як розумна та екологічна альтернатива традиційним ДВЗ, забезпечуючи комфорт електромобіля без "страху перед розрядкою". Технологія Chery Super Hybrid об'єднує бензиновий двигун та електромотори з трансмісією DHT Плагін-гібриди Плагін-гібриди Chery – це гібриди, тягова акумуляторна батарея яких може заряджатися від зовнішнього джерела електричного струму, так само як і у електромобілів. За даними останніх досліджень, плагін-гібриди зменшують екологічне навантаження завдяки можливості руху на чистій електротязі, що мінімізує викиди шкідливих речовин у містах та під час коротких заміських поїздок. Окрім того, такі машини споживають менше пального у гібридному режимі, знижуючи загальний вуглецевий слід порівняно з ДВЗ, а також зменшують шумове забруднення. Плагін-гібриди Chery можна заряджати від зовнішнього джерела струму Літій-залізо-фосфатні батареї Гібриди Chery оснащуються літій-залізо-фосфатними акумуляторами, які відрізняються високою безпекою, довговічністю, стабільною напругою та здатністю до швидкої зарядки. Вони легші від свинцево-кислотних аналогів, стійкі до глибокого розряду, не вимагають обслуговування і є екологічно безпечними. Відомо, що літій-залізо-фосфатна хімія забезпечує відмінну термічну стабільність, стійкість до перегріву навіть при механічних пошкодженнях. Окрім того, вони витримують від 2000 до 7000 циклів розряду/заряду, що в 5-10 разів більше, ніж у свинцево-кислотних акумуляторів. Також LiFePO4-акумулятори переносять глибокий розряд без істотної втрати ємності та функціональності. Більше того, при однаковій ємності вони приблизно в 3 рази легші і компактніші за свинцево-кислотні батареї. Завждяки компатним літій-залізо-фосфатним батареям в салоні завжди буде вдосталь місця для пасажирів і речей