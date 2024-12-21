В зоопарке Одессы леопард напал на человека: что известно

"О том, что один из сотрудников пошел убирать в вольере и на него напал леопард, полицейским сегодня около 10:00 сообщил директор зоопарка", - говорится в сообщении.

Прибыв на место, полицейские обнаружили в вольере с леопардом еще одного работника, который пытался помочь раненому и оказался в ловушке.

"Поэтому чтобы спасти жизнь людей, полицейские были вынуждены использовать оружие и обезвредить животное", - отметили в полиции.

Раненого мужчину доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.