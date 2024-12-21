В зоопарке Одессы леопард напал на человека: что известно
В зоопарке Одессы леопард напал на человека. Правоохранителям пришлось застрелить зверя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.
"О том, что один из сотрудников пошел убирать в вольере и на него напал леопард, полицейским сегодня около 10:00 сообщил директор зоопарка", - говорится в сообщении.
Прибыв на место, полицейские обнаружили в вольере с леопардом еще одного работника, который пытался помочь раненому и оказался в ловушке.
"Поэтому чтобы спасти жизнь людей, полицейские были вынуждены использовать оружие и обезвредить животное", - отметили в полиции.
Раненого мужчину доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Как сообщалось, ранее во Львовской области лев напал на двух человек. Животное покусало 53-летнего местного жителя и его 49-летнего товарища.
Кроме того, в Запорожье лев напал на мужчину. Тогда зверь напал на посетителя бани.
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