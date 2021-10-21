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У зоопарку Луцька сталася пожежа: загинули тварини

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 21 жовтня у зоопарку Луцька спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту загинули три тварини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"О 7:19 надійшло повідомлення про пожежу в Луцькому зоопарку, що в Центральному парку відпочинку імені Лесі Українки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, на гасіння дерев’яного будиночку, де знаходилися мавпи, подали 2 водяних ствола.

Після чого, о 7:32 пожежу вдалося локалізувати, ліквідували рятувальники вогонь о 7:42, однак під час пожежі загинули три мавпи.

Наразі встановлюються причини пожежі.

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ЛуцькПожежа