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Зону ООС відвідала делегація з Канади

Новини » Політика     19.12.2019 - 08:59
Зону ООС відвідала делегація з Канади
Фото: делегація з Канади у супроводі українських військових (facebook.com/pressjfo.news)

Чиновники з Міноборони Канади прибули на Донбас, щоб ознайомитися з поточною ситуацією в зоні ООС

Район проведення операції Об'єднаних сил (ООС) відвідала делегація з Міністерства національної оборони Канади на чолі з заступником міністерства Пітером Хаммершмідтом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС.

Як повідомляється, головна мета візиту - ознайомлення з поточною оперативною обстановкою в районі проведення ООС, зокрема в районі розведення сил і засобів поблизу населеного пункту Золоте.

"Канадці ознайомилися з інформацією щодо тактики дій підрозділів російських окупаційних військ та заходів протидії, які застосовуються українськими підрозділами", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що іноземна делегація побувала на передових позиціях однієї з механізованих бригад, яка виконує бойові завдання поблизу Золотого.

"В ході двосторонніх консультацій обидві сторони домовилися і надалі розвивати роботу в питаннях військово-технічного співробітництва, підготовки особового складу та військової освіти, насамперед у рамках місії UNIFIER, а також у напрямках розвитку військово-медичній галузі. Канадці підтвердили намір надалі розвивати матеріально-технічну допомогу для поліпшення можливостей підрозділів Збройних Сил України", - резюмується.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 18 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав поранення.

Також РБК-Україна писало, що з початку 2019 року на Донбасі в районі Операції об'єднаних сил загинуло 97 українських військових.

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