У зоні теракту у Відні були четверо українців, вони не постраждали

У зоні теракту у Відні (Австрія) перебували українські студенти. Вони не постраждали в результаті інциденту.

Про це у Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

За його словами, станом на ранок немає інформації про громадянство загиблих і поранених.

"В зоні теракту в одному з кафе було четверо українських студентів. З ними все гаразд", - додав Щерба.

Нагадаємо, вчора ввечері терористи атакували відразу шість локацій у Відні, в тому числі центральну площу Грабен. За останньою інформацією, в результаті стрілянини загинули чотири особи, ще 17 отримали поранення. Також повідомлялося про ліквідацію одного з нападників і про затримання ще чотирьох.

Відповідальність за теракт взяли джихадисти, які назвали стрілянину у Відні помстою Австрії за участь в коаліції з США по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава".

Також повідомлялося, що під час стрілянини біля синагоги невідомі захопили в заручники відвідувачів ресторану в іншому районі австрійської столиці. Крім того, повідомлялося про стрілянину біля готелю Hilton. Сьогодні у зв'язку з терактами у Відні скасували заняття у школах. Свою підтримку вже висловив президент України Володимир Зеленський.