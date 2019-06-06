В зоні ООС від вибуху гранати загинув чоловік

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) поліція проводить перевірку за фактом вибуху, в результаті якого загинув чоловік і поранена жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Як повідомляється, 5 червня у відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Троїцьке стався вибух. Після отримання повідомлення на місце події прибули співробітники слідчо-оперативної групи і керівництво Попаснянського відділу поліції.

Під час огляду місця події і першочергових слідчо-оперативних дій співробітниками слідчо-оперативної групи встановлено, що 48-річний місцевий житель прийшов до свого 54-річної колишньої співмешканки. Зайшовши в літню кухню з гранатою в руках, чоловік висмикнув чеку, в результаті чого стався вибух.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці, а жінка отримала численні осколкові поранення, з якими була госпіталізована.

На даний момент поліцейські проводять подальшу перевірку всіх обставин події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації даної події.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що від початку доби 6 червня в зоні проведення ООС бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.